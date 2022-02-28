Борис Игнатьев: «Теплится надежда, что в ФИФА и УЕФА найдутся адекватные люди. Санкции крутые»

разочарован отстранением России от международных футбольных турниров.

«Негативная новость. Очень и очень прискорбно, особенно для тренеров, игроков и болельщиков, для которых это часть жизни.

Сложилась патовая ситуация. Я рассчитывал, что они примут санкции, но не такие крутые. Я крайне разочарован действиями и .

Теплится какая-то надежда, что в этих серьезных организациях найдутся адекватные люди. Надеюсь, спустя время они примут другое решение», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция