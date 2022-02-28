Защитник «Монако» Дисаси о шансах на топ-3: «Будем биться до конца. Я уверен в команде»

Защитник высказался после матча с «Реймсом» (1:2).

После 26 туров монегаски занимают в таблице Лиги 1 девятое место.

– Присутствует чувство разочарования. Нам не хватило четкости в действиях, и мы были наказаны в концовке встречи. Мы готовимся к большому количеству матчей в марте, и хотелось набрать три очка, чтобы впоследствии действовать увереннее. Нам это, к сожалению, не удалось, но нужно сохранять положительный настрой и смотреть в будущее.

– Если учесть, что вы доминировали большую часть матча, то поражение должно быть еще более болезненным?

– Да, так как игра проходила под нашим контролем, мы успешно владели мячом и создали много опасных моментов. Нас поймали на контратаке, но таков футбол. Мы должны действовать хладнокровнее, чтобы такой сценарий больше не повторился.

– Можно ли сказать, что погоня за тройкой лидеров окончена?

– Очевидно, что это не положительный результат, но впереди еще 12 матчей, поэтому мы будем биться, так как мы настроены сражаться. Перед тем как сыграть в полуфинале Кубка Франции c «Нантом» и постараться пройти в финал, нужно будет быстро проанализировать, что у нас сегодня не вышло.

Мы будем биться до конца. Я уверен в нашей команде, и мы знаем, что можем добиться многого, – сказал Дисаси.