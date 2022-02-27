Из-за офсайда судья не засчитал гол Лукаку «Ливерпулю» в дополнительное время финала Кубка лиги

Гол Ромелу Лукаку в дополнительное время матча «Челси» с не был засчитан.

Форвард поразил ворота на 98-й минуте, однако главный арбитр Стюарт Эттуэлл, ориентируясь на сигнал бокового судьи, принял решение из-за нахождения бельгийца вне игры не фиксировать изменения в счете.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Гол Матипа в матче «Челси» – «Ливерпуль» отменили из-за офсайда у ван Дейка после ВАР

Кубок английской лиги. Финал. «Челси» против «Ливерпуля» – овертайм. Видеотрансляция и текстовый онлайн