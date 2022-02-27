Из-за офсайда судья не засчитал гол Лукаку «Ливерпулю» в дополнительное время финала Кубка лиги

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Кубок английской лиги Стюарт Эттуэлл Ромелу Лукаку Куивин Келлехер Футбол

Гол Ромелу Лукаку в дополнительное время матча «Челси» с «Ливерпулем» не был засчитан.

Форвард поразил ворота Куивина Келлехера на 98-й минуте, однако главный арбитр Стюарт Эттуэлл, ориентируясь на сигнал бокового судьи, принял решение из-за нахождения бельгийца вне игры не фиксировать изменения в счете.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Гол Матипа в матче «Челси» – «Ливерпуль» отменили из-за офсайда у ван Дейка после ВАР

Кубок английской лиги. Финал. «Челси» против «Ливерпуля» – овертайм. Видеотрансляция и текстовый онлайн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные