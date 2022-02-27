Из-за офсайда судья не засчитал гол Лукаку «Ливерпулю» в дополнительное время финала Кубка лиги

Гол Ромелу Лукаку в дополнительное время матча «Челси» с «Ливерпулем» не был засчитан.
Форвард поразил ворота Куивина Келлехера на 98-й минуте, однако главный арбитр Стюарт Эттуэлл, ориентируясь на сигнал бокового судьи, принял решение из-за нахождения бельгийца вне игры не фиксировать изменения в счете.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
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Кубок английской лиги. Финал. «Челси» против «Ливерпуля» – овертайм. Видеотрансляция и текстовый онлайн