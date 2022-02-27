40-летний Ибрагимович о будущем: «Не сдамся, пока не выиграю с «Миланом» трофей»

Форвард высказался на тему завершения карьеры.

«Мое будущее – это футбол, мой мир – это футбол. Мне жаль, что я не могу играть в данный момент, и это причиняет мне сильную боль, особенно сейчас, когда дела у команды идут хорошо, пусть и менее удачно в последних двух матчах.

Я хочу быть на поле и помогать команде. С тех пор как я приехал сюда, мы делаем большие успехи, и сейчас не хватает только одного: трофеев. Мы боремся и работаем для этого, и я не сдамся, пока не выиграю с этой командой», – заявил Ибрагимович.

В текущем сезоне швед забил 8 голов за 15 матчей в Серии А. Подробно со статистикой 40-летнего игрока можно ознакомиться здесь.