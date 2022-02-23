Глава МЛС: «Когда Ибрагимович перешел в «Милан», никто не сказал, что он выходит на пенсию. Не понимаю, почему к лигам относятся по-разному»

Глава МЛС оскорблен тем, что люди считают лигу подходящей для завершения карьеры игроков.

«Нам не нужно приглашать известного игрока в конце его карьеры, потому что он решил, что хочет завершить карьеру в МЛС.

Знаете, кода Ибрагимович ушел из МЛС, никто не сказал, что он выйдет на пенсию в Италии, и, честно говоря, я был оскорблен этим. Потому что если бы Златан перешел к нам в том же возрасте, в котором вернулся в , это бы считалось выходом на пенсию.

Он усердно работал МЛС, и он усердно работает в Италии. Так что я не совсем понимаю, почему к нам [лигам] относятся по-разному, но так оно и есть», – сказал .

Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. Он присоединился к американскому клубу в 36 лет и покинул его в 38.