Мюллер вернется в состав «Баварии» на игру с «Байером» 5 марта. У хавбека был коронавирус

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер приступил к индивидуальным тренировкам.
Как информирует Bild, 32-летний футболист, переболевший коронавирусом, покинул карантин и провел 45-минутное занятие отдельно от команды.
Мюллер будет готов сыграть с «Байером» 5 марта в рамках 25-го тура Бундеслиги. Таким образом, у него останется пропущенным из-за COVID лишь один матч – с «Айнтрахтом» (1:0).
В текущем сезоне на счету Томаса 23 матча в чемпионате Германии и 16 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.