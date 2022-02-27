Мюллер вернется в состав «Баварии» на игру с «Байером» 5 марта. У хавбека был коронавирус

Полузащитник «Баварии» приступил к индивидуальным тренировкам.

Как информирует Bild, 32-летний футболист, переболевший коронавирусом, покинул карантин и провел 45-минутное занятие отдельно от команды.

Мюллер будет готов сыграть с 5 марта в рамках 25-го тура Бундеслиги. Таким образом, у него останется пропущенным из-за лишь один матч – с «Айнтрахтом» (1:0).

В текущем сезоне на счету Томаса 23 матча в чемпионате Германии и 16 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.