Варан о разнице между АПЛ и Ла Лигой: «В Испании все гораздо спокойнее, больше времени на раздумья»

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Рафаэль Варан высказался о различиях между АПЛ и Ла Лигой.

«Самая большая разница – это интенсивность матчей. В АПЛ в каждой игре давление со стороны соперников сильнее, много контратак. У меня гораздо больше единоборств, я гораздо чаще вступаю в игру.

В Испании все гораздо спокойнее, есть больше времени на раздумья. Тренировки тоже отличаются, на занятиях выше ритм.

Для меня это вызов, я хочу заново открыть себя, обновиться. Иногда хорошо выходить из зоны комфорта и искать, что еще я могу показать», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.

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