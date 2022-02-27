Варан о разнице между АПЛ и Ла Лигой: «В Испании все гораздо спокойнее, больше времени на раздумья»

Рафаэль Варан высказался о различиях между АПЛ и Ла Лигой.
«Самая большая разница – это интенсивность матчей. В АПЛ в каждой игре давление со стороны соперников сильнее, много контратак. У меня гораздо больше единоборств, я гораздо чаще вступаю в игру.
В Испании все гораздо спокойнее, есть больше времени на раздумья. Тренировки тоже отличаются, на занятиях выше ритм.
Для меня это вызов, я хочу заново открыть себя, обновиться. Иногда хорошо выходить из зоны комфорта и искать, что еще я могу показать», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.