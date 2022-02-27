Рангник о 0:0 с «Уотфордом»: «Мы доминировали. Не в первый раз теряем два важных очка в очень важной игре»

выразил разочарование после ничьей с (0:0).

– Ощущение, что мы потеряли два очка. Мы должны были легко победить. Думаю, мы сделали все, только не забили. В обоих таймах у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть. Но мы этого не сделали, и поэтому мы – не в первый раз – теряем два важных очка в очень важной игре.

В первом тайме у нас было четыре явных момента. Обычно этого хватает, чтобы забить один или два мяча. Во втором тайме ситуация была схожей.

Речь об эффективности, о точности перед воротами. С нами такое случается не впервые, к сожалению. Но за исключением этого мы полностью контролировали игру. У них был один или два момента, но мы доминировали в матче.

– Почему хорошие игроки не реализуют моменты?

– Сложно сказать. Работа тренерского штаба и главного тренера заключается в том, чтобы помогать команде создавать достаточно моментов.

Если бы у нас было всего два или три момента за игру, то мы могли бы спросить, что нужно делать, чтобы создавать еще больше. Но я думаю, что явных шансов было достаточно, чтобы выиграть такую игру, – сказал тренер .