Тренер «Нижнего» Казаков об 1:0 с «Уралом»: «Дождались численного преимущества и заслуженно победили»

Старший тренер «Нижнего Новгорода» подвел итоги матча с (1:0).

– Мы очень рады этой победе. Первая игра, как и ожидалось, получилась нервной. В первом тайме из-за излишнего волнения порой принимали неверные решения.

В перерыве перестроились. Да и ребята успокоились, стали брать игру на себя, за счет индивидуального мастерства совершали обыгрыши. Соперник не успевал, фолил, а мы дождались численного преимущества и заслуженно победили, реализовав его.

– Что скажете об игре новичков?

– Новички сыграли в свою силу, хотя могут играть и лучше. Где-то командных взаимодействий еще не совсем хватает. Но это такое не быстрое дело. Так что иногда ребята допускали необоснованные ошибки в середине поля.

Рады, что нижегородец Александров теперь у нас в команде. Он своей игрой на сборах доказал, что может бороться за место в стартовом составе, и сегодня провел хороший матч.

– Что с Козловым?

– У Алексея было повреждение задней поверхности бедра. Мы готовили его к этой игре. В начале встречи Козлов почувствовал недомогание. Мы к этому были готовы. Желаем, чтобы Леша восстановился как можно быстрее.

– Лучшим игроком матча был признан Юлдошев.

– Во втором тайме он хорошо взаимодействовал с партнерами на левом фланге. Вся острота исходила в основном оттуда. Хотя и Эннин сегодня очень хорошо сыграл центрального нападающего, цеплялся за мячи и сохранял их. Но Юлдошев тоже был хорош, – сказал Казаков.

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