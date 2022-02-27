Шалимов о 0:1 с «Нижним»: «У «Урала» было 3 момента. Так проигрывать – это жестко. Был матч за 6 очков»

Главный тренер подвел итоги матча с «Нижним Новгородом» (1:0).

«Мы проиграли, мы расстроены. При счете 0:0 в первом тайме у нас были два момента: с углового бил Герасимов головой, и Гаджимурадов мог забивать. Даже когда вдесятером остались, у нас был выход три в два – не распорядились, а могли – там был Эрик [Бикфалви] один.

Вот у нас были три такие возможности, когда при счете 0:0 надо было хотя бы один гол забивать. Я думаю, что если бы мы забили, то игру бы выиграли.

Насчет удалений я не знаю. С формулировками уже запутался, так как постоянно все меняется. Какая формулировка насчет фолов в центре поля? Грубой игры я не увидел никакой, я не увидел срыва перспективной атаки, но с этим уже ничего не сделаешь.

Такие игры проигрывать – это жестко. Эта игра была за шесть очков, и мы были рядом с победой. Плюс ко всему у нас еще два игрока пропускают следующую игру, то есть печально все закончилось.

Было очень много наших болельщиков, это очень приятно. Приятно, что футбол возвращается. Жаль, что мы проиграли, но будем стараться для них играть и зарабатывать очки», – сказал Шалимов.