Гбамен о 2:0 со «Спартаком»: «Это дерби, в таких матчах нужно побеждать. Это ЦСКА и сделал»

оценил победу ЦСКА над (2:0) в 19-м туре .

– Я не сыграл очень много минут. Мы вернулись с победой, и это хорошо.

– Вы знаете, что это самый важный матч в сезоне?

– Да, это дерби. В таких матчах нужно побеждать. Это то, что мы и сделали. Так что мы остаемся сфокусированными до среды, ведь у нас игра с «Сочи».

– Что у вас со здоровьем?

– Я чувствую себя хорошо. С дальнейшими играми я буду чувствовать себя еще лучше! – заявил полузащитник.

ЦСКА взял опорника «Эвертона», но есть проблема. Уже три года он лечится, а не играет