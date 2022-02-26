Гбамен о 2:0 со «Спартаком»: «Это дерби, в таких матчах нужно побеждать. Это ЦСКА и сделал»

Жан-Филипп Гбамен оценил победу ЦСКА над «Спартаком» (2:0) в 19-м туре РПЛ.
– Я не сыграл очень много минут. Мы вернулись с победой, и это хорошо.
– Вы знаете, что это самый важный матч в сезоне?
– Да, это дерби. В таких матчах нужно побеждать. Это то, что мы и сделали. Так что мы остаемся сфокусированными до среды, ведь у нас игра с «Сочи».
– Что у вас со здоровьем?
– Я чувствую себя хорошо. С дальнейшими играми я буду чувствовать себя еще лучше! – заявил полузащитник.
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