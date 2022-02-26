Гвардиола про 1:0 с «Эвертоном»: «Ман Сити» все сделал для победы. Осталось 11 туров АПЛ, надо выиграть во всех»

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Пеп Гвардиола рад победе «Манчестер Сити» в тяжелом матче с «Эвертоном».

«Горожане» выиграли со счетом 1:0 в 27-м туре АПЛ.

«Надо признать, это действительно важная победа. Во второй половине мы сыграли намного лучше, и это следствие первого тайма. На «Гудисон Парк» всегда тяжело. Хорошая победа, еще один шаг вперед.

Мы контролировали игру во втором тайме, если говорить в целом. Когда соперник отправляет форварда опекать полузащитника, становится сложно находить свободные зоны. Мы знали, что будет сложно. Я в перерыве сказал парням, что они хорошо играют, надо проявить терпение – и момент у нас будет.

Мы все сделали для победы. Мы продолжали пытаться забить, и в итоге Фил Фоден смог это сделать.

У нас 6 очков отрыва [от «Ливерпуля»], но на один матч больше. Осталось 11 туров, мы с командой говорили о том, что нужно выиграть все матчи. Надо продолжать работать и постараться добиться успеха», – сказал Гвардиола.

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