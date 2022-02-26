Анохин об отказе Польши от матча: «Все боятся Россию, даже польские футболисты»

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Сергей Анохин высказался об отказе Польши играть с Россией в матче за выход на ЧМ-2022.

Матч сборных России и Польши в рамках полуфинала турнира плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре запланирован в Москве на 24 марта.

«Они просто испугались с нами играть, это неспортивный принцип. Футбол вне политики.

Все боятся Россию, даже польские футболисты», – сказал вице-президент РФС.

Сегодня и сборная Швеции, которая в другом полуфинале встретится с Чехией, отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Победители пар должны встретиться в финале 29 марта в Москве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Россия теряет спортивные турниры, стыки с Польшей под угрозой. Очень длинный – и растущий – список

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