высказался об отказе Польши играть с Россией в матче за выход на .

Матч сборных России и Польши в рамках полуфинала турнира плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре запланирован в Москве на 24 марта.

«Они просто испугались с нами играть, это неспортивный принцип. Футбол вне политики.

Все боятся Россию, даже польские футболисты», – сказал вице-президент РФС.

Сегодня и , которая в другом полуфинале встретится с Чехией, отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Победители пар должны встретиться в финале 29 марта в Москве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Россия теряет спортивные турниры, стыки с Польшей под угрозой. Очень длинный – и растущий – список