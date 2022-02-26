Аллегри о Роналду и Влаховиче: «У предыдущей «семерки» «Юве» выдающаяся карьера, их нельзя сравнивать. Душан лишь в начале пути»

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Главный тренер дал комментарий после дубля серба в ворота (3:2) в 27-м туре Серии А.

«Душан – важный футболист, яркий и техничный. Таких игроков у нас не было.

У нашей предыдущей «семерки» выдающаяся карьера, их нельзя сравнивать. Влахович лишь в начале пути, и у него есть все для того, чтобы построить великую карьеру. Для того, чтобы оставаться на самом высоком уровне, нужно быть потрясающе крепким человеком в плане психологии.

Мы сегодня провели технически не самый лучший матч, и мы знали, что нас ждут проблемы в матче с командой, которая никогда не сдается. Мы жертвовали собой, и теперь у нас много выбывших футболистов. Обыгрывать «Эмполи» в гостях всегда непросто. Нам нужно лучше контролировать мяч, но я увидел хороший настрой.

Для завоевания скудетто надо набрать 84-85 очков минимум. Наша задача – попасть в топ-4, для этого нужно работать последовательно, идти вперед шаг за шагом», – отметил Аллегри в эфире DAZN.

У Влаховича первый дубль за «Ювентус» – в ворота «Эмполи»