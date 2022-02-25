FINA отменила матч сборной России по водному поло в Санкт-Петербурге и этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани

Международная федерация плавания ( ) отменила ряд турниров, которые должны были пройти в России в 2022 году.

Среди них этапы серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, которые должны были пройти в Казани, и матч мужской Мировой лиги по водному поло между Россией и Грецией, который планировалось провести в Санкт-Петербурге.

«После консультаций со многими спортсменами, а также с национальными федерациями и заинтересованными членами семьи FINA, предстоящая игра мужской Мировой лиги по водному поло Россия – Греция не состоится в Санкт-Петербурге 8 марта.

Кроме того, этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани (8-10 апреля) будет отменен», – говорится в заявлении федерации.

FINA отмечает, что как можно скорее сообщит об альтернативных решениях в отношении этих соревнований.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.