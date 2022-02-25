FINA отменила матч сборной России по водному поло в Санкт-Петербурге и этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани

Международная федерация плавания (FINA) отменила ряд турниров, которые должны были пройти в России в 2022 году.
Среди них этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, которые должны были пройти в Казани, и матч мужской Мировой лиги по водному поло между Россией и Грецией, который планировалось провести в Санкт-Петербурге.
«После консультаций со многими спортсменами, а также с национальными федерациями и заинтересованными членами семьи FINA, предстоящая игра мужской Мировой лиги по водному поло Россия – Греция не состоится в Санкт-Петербурге 8 марта.
Кроме того, этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани (8-10 апреля) будет отменен», – говорится в заявлении федерации.
FINA отмечает, что как можно скорее сообщит об альтернативных решениях в отношении этих соревнований.
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