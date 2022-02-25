Европейская федерация регби приостановила организацию соревнований на территории России

Европейская федерация регби (Rugby Europe) сообщила о приостановлении организации соревнований на территории России.
«Rugby Europe разделяет серьезную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России на Украину.
Rugby Europe глубоко обеспокоена безопасностью регбийного сообщества на Украине и внимательно следит за ситуацией.
Как руководящий орган европейского регби Rugby Europe продвигает этот вид спорта в соответствии с европейскими ценностями мира, уважения и прав человека в духе олимпийской хартии.
Федерация приняла решение немедленно приостановить организацию мероприятий, турниров и матчей на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд.
Дальнейшие решения будут приниматься советом директоров по согласованию с World Rugby, в том числе решения об участии российских команд в еврокубках, о решениях будет сообщено в надлежащее время», – говорится в заявлении.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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