Европейская федерация регби приостановила организацию соревнований на территории России

Европейская федерация регби (Rugby Europe) сообщила о приостановлении организации соревнований на территории России.

разделяет серьезную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России на Украину.

Rugby Europe глубоко обеспокоена безопасностью регбийного сообщества на Украине и внимательно следит за ситуацией.

Как руководящий орган европейского регби Rugby Europe продвигает этот вид спорта в соответствии с европейскими ценностями мира, уважения и прав человека в духе олимпийской хартии.

Федерация приняла решение немедленно приостановить организацию мероприятий, турниров и матчей на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд.

Дальнейшие решения будут приниматься советом директоров по согласованию с , в том числе решения об участии российских команд в еврокубках, о решениях будет сообщено в надлежащее время», – говорится в заявлении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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