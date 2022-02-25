Леау – второй после Шевченко игрок «Милана», забивавший в каждом из 7 дней недели

Форвард повторил уникальное достижение .

22-летний форвард открыл счет на 29-й минуте в матче 27-го тура Серии А против (1:1, второй тайм).

Португалец стал лишь вторым футболистом в истории «россонери» после Шевченко, которому удалось забить за клуб в каждом из семи дней недели.

Всего у Леау, выступающего за «Милан» с 2019 года, 20 голов в итальянском чемпионате. Он третий игрок из Португалии, кому покорилась эта отметка, после (42) и (81).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Удинезе».