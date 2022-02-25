Леау – второй после Шевченко игрок «Милана», забивавший в каждом из 7 дней недели

Теги Милан Удинезе Андрей Шевченко серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

Форвард «Милана» Рафаэл Леау повторил уникальное достижение Андрея Шевченко.

22-летний форвард открыл счет на 29-й минуте в матче 27-го тура Серии А против «Удинезе» (1:1, второй тайм).

Португалец стал лишь вторым футболистом в истории «россонери» после Шевченко, которому удалось забить за клуб в каждом из семи дней недели.

Всего у Леау, выступающего за «Милан» с 2019 года, 20 голов в итальянском чемпионате. Он третий игрок из Португалии, кому покорилась эта отметка, после Руя Кошты (42) и Криштиану Роналду (81).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Удинезе».

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