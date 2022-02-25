Зарема о «Лейпциге»: «Спартаку» будет очень непросто. Болею за Тедеско всей душой, мы его любим»

Зарема Салихова оценила соперника «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы.

Московский клуб сыграет с , который тренирует бывший тренер красно-белых .

«У меня смешанные чувства. С одной стороны, мы любим Доменико и всегда рады видеть его в Москве. Я теперь смотрю практически все игры «Лейпцига» и болею за Тедеско всей душой.

С другой, он очень талантливый тренер, у него сильная команда, с хорошим нападением и вратарем. «Спартаку» будет очень непросто. И мы не сыграем на родном стадионе. Атмосфера будет не та», – сказала Салихова.

По решению УЕФА «Спартак» проведет домашний матч на нейтральном поле.

«Спартак» против «Лейпцига» Тедеско, «Барсе» выпал «Галатасарай». Все пары 1/8 финала Лиги Европы