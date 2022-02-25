«Почему именно Франция? Французы участвуют в конфликтах в Африке, почему УЕФА это не беспокоит?» Депутат Свищев о переносе финала ЛЧ

не понимает, почему УЕФА перенес финал ЛЧ именно во Францию.

Депутат Госдумы РФ высказался о решении УЕФА перенести финал этого года из Санкт-Петербурга в Париж из-за ситуации на Украине. Матч запланирован на 28 мая.

«Ситуация очень неприятная для всех – российский оргкомитет сделал очень многое для того, чтобы провести этот финал в Петербурге. Мне кажется, нужно попросить у наших коллег через суд компенсировать затраты на организацию этого матча: были потрачены большие деньги.

Непонятно, почему не берет в расчет тот факт, что конфликт с Украиной временный и в Петербурге все спокойно и нет никаких проблем безопасности.

Другой вопрос – почему именно Франция? У них меньше проблем, что ли? Насколько я знаю, французы участвуют в некоторых конфликтах в Африке, почему их это не беспокоит? Надо внимательнее относиться к ситуации и не замешивать спорт с политикой, каждый должен своим делом заниматься.

В целом это решение нелогичное и незаконное: в контракте ведь не было прописано, что матч может быть перенесен из-за локальных конфликтов. Поэтому отмена матча незаконна и ее нужно оспаривать в суде для возмещения компенсации. Будет ли это делать РФС, решать им. Но все предпосылки есть», – сказал Свищев.

В этом месяце стало известно о выводе французских войск из Мали. Это решение вызвано ухудшением отношений между властями Франции и недавно захватившей власть военной хунтой.

Ожидается, что войска будут передислоцированы на территорию Нигера. Официальная цель их пребывания в регионе – борьба с терроризмом.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.