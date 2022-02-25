Чистяков о 0:0 с «Бетисом»: «Зенит» очень прилично смотрелся. Играл не в оборонительный футбол»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил ничью с «Бетисом» (0:0).

Российский и испанский клубы провели ответный стыковой матч Лиги Европы за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:3).

— Было ли для вас неожиданностью, что ваш гол на 90-й минуте отменяют?

— Сам момент не видел и повтор еще не смотрел. В самой игре было непонятно, почему смотрят ВАР. Забил гол, бежал, радовался. Потом сказали, что вроде бы Ерохин наступил на ногу защитнику, и тот упал. Из-за этого мяч и отменили. Хочу еще раз сам потом посмотреть. Но раз обратились к ВАР, значит, нарушение было.

— В первый момент после отмены вашего гола был шок?

— Неприятно, конечно. Хотя играть на таком стадионе против такого соперника было очень приятно. Ноги сами бегут! Что ж, такое, как отмены мячей, в футболе случается, но свой я еще забью.

— Что скажете в целом по ответной игре?

— Мне кажется, мы очень прилично смотрелись. Выполняя тренерскую установку, играли не в оборонительный футбол. Играли только на победу. Понимали, что нужно забивать и выигрывать. Считаю, сыграли достойно. Играли командой. Отдали все силы.

К сожалению, с точки зрения противостояния, первый матч нас немного подкосил. Нос выше, будем лучше играть в следующих матчах, – сказал Чистяков.

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