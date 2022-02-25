«Зенит» опять бездарно вылетает из еврокубков. Это позор». Петржела о сине-бело-голубых

оценил вылет «Зенита» из .

Бывший главный тренер сине-бело-голубых высказался после ответного стыкового матча с «Бетисом» (0:0) за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:3).

«Все это очень грустно. В первом тайме вообще ни разу в створ не пробили. Во втором было лучше, но играть начали поздно. Если вам нужно отыгрываться, то в чем проблема начать играть раньше? Мне это не очень понятно. К сожалению, чуда не произошло.

Опять бездарно вылетает из еврокубков — это позор. Да и для русского футбола это большая проблема. Лучший клуб страны не может пройти первый раунд плей-офф, как такое может быть?

Все пугали, что «Бетис» очень силен, но ничего такого удивительного я в них не увидел. Можно было побеждать.

Боссам клуба надо думать, что делать дальше. Побеждать в чемпионате — здорово. Но об уровне команды говорят результаты в Европе, а их сейчас нет», — сказал Петржела.

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