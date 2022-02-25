Александр Мостовой о «Зените» против «Бетиса»: «При такой игре однозначно станет чемпионом России»

оценил шансы «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России высказался на фоне вылета сине-бело-голубых из по итогам матчей с «Бетисом» (0:0, 2:3).

«Шансы у «Зенита» пройти дальше были. Но он проиграл только потому, что привез на ровном месте голы в свои ворота в первом матче. Будь он чуть внимательнее в обеих играх, сейчас бы ждал жеребьевки 1/8 финала. Но по игре молодцы. Жаль, что не реализовали свои моменты.

И очень обидно в эпизоде с голом Чистякова. Но ВАР для того и придумали, чтобы находить моменты, как у Ерохина. Наступ там был. Ясно, что он случайный. Но был. Александр не хотел наступать. И вроде бы эпизод не повлиял на гол, хоть теоретически игрок, на котором сфолил Ерохин, мог прервать пас Чистякову.

Но ничего не поделаешь. Сегодня ВАР против тебя, завтра – за. Он на то и ВАР, что беспристрастен. Неприятно, что ты уже пережил эмоции от гола, а его не засчитали. Но что делать? Тем более как «Зенит» может сетовать на невезение, так и «Бетис» на то, что две штанги у него были.

В целом же питерцы при такой игре однозначно станут чемпионами России предстоящей весной», – сказал Мостовой.

После 18 туров лидирует в таблице , опережая «Динамо» на 2 очка.

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