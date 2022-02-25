Экс-судья Федотов об отмене гола «Зенита»: «Игровой эпизод, но у Ерохина был наступ»

считает, что гол в ворота «Бетиса» был не засчитан верно.

Бывший арбитр прокомментировал эпизод в концовке ответного стыкового матча за выход в 1/8 финала между и (0:0, первая игра – 2:3).

«Здесь говорим о факте: у Ерохина был наступ. Не говорил бы, что это желтая, умысла не было, это игровой эпизод.

Но наступ есть, гол «Зенита» в ворота «Бетиса» отменен верно. Ничего не сделаешь», — сказал Федотов.

Судья забрал у «Зенита» гол на 90-й минуте. Все из-за неловкого фола Ерохина – наступил на ногу соперника