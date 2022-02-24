Орлов о «Зените»: «Сегодня – момент истины. Должны себя проявить. Если нет – надо менять полкоманды»

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Геннадий Орлов поделился ожиданиями от ответного матча «Зенита» против «Бетиса» в Лиге Европы.

«Шансов на выход «Зенита» в следующий этап мало. Соперник идет на третьем месте в испанском чемпионате – это намного выше в рейтинге, чем первое место «Зенита» в РПЛ. Да и по игрокам и мастерству они лучше…

«Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо. Самое главное – самоотдача. Но учитывая, как играла оборона в первом матче, все это ненадежно. Хотя с 0:2 ушли, стало 2:2 – могли и вничью сыграть.

Пускай ребята, которые играют за «Зенит», покажут мастерство. Они очень хорошо живут с точки зрения бытовой культуры, у них прекрасные контракты, всем обеспечены. Болельщик ждет, что они могут выступать на уровне. Сегодня – момент истины. Должны себя проявить. Если нет – надо менять полкоманды, не задумываясь», – сказал Орлов.

 

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