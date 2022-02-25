Малиновский – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ. У него дубль в матче с «Олимпиакосом»

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

По итогам ответных стыковых матчей за выход в 1/8 финала в список попали 4 футболиста.

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сделал дубль в игре с «Олимпиакосом» (3:0).

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье забил два гола в матче с дортмундской «Боруссией» (2:2).

Хавбек «Браги» Рикарду Орта отдал результативный пас и забил гол в игре с «Шерифом» (2:0, 3:2 пен.).

Форвард «Порту» Мехди Тареми реализовал пенальти и сделал голевой пас в матче с «Лацио» (2:2).

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