Малиновский – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ. У него дубль в матче с «Олимпиакосом»

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в .

По итогам ответных стыковых матчей за выход в 1/8 финала в список попали 4 футболиста.

Полузащитник «Аталанты» сделал дубль в игре с «Олимпиакосом» (3:0).

Защитник Джеймс Тавернье забил два гола в матче с дортмундской «Боруссией» (2:2).

Хавбек «Браги» отдал результативный пас и забил гол в игре с «Шерифом» (2:0, 3:2 пен.).

Форвард Мехди Тареми реализовал пенальти и сделал голевой пас в матче с «Лацио» (2:2).