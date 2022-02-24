«Аталанта», «Лейпциг», «Севилья» и «Порту» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

, , «Севилья» и «Порту» примут участие в 1/8 финала .

Бергамаски сегодня разгромили «Олимпиакос» (3:0) на выезде и с общим счетом 5:1 прошли в следующий раунд.

«Ред Булл» под руководством Доменико Тедеско обыграл «Реал Сосьедад» (3:1) в гостях и по сумме двух матчей добился победы 5:3.

, несмотря на поражение во второй игре от загребского «Динамо» (0:1), за счет успеха в первом матче (3:1) вышла в 1/8 финала.

«Порту» сумел выбить благодаря победе 2:1 17 февраля и сегодняшней ничьей со счетом 2:2.

Оставшиеся стыковые матчи начнутся сегодня в 23:00 по московскому времени.