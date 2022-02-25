Мануэль Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня ЛЧ, они могли забить после угловых. До дополнительного времени, к счастью, не дошли»

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Тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высоко оценил уровень «Зенита».

Специалист вновь назвал питерцев командой уровня Лиги чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Бетис» сыграл с «Зенитом» вничью (0:0) в ответном стыковом матче Лиги Европы и вышел в 1/8 финала за счет гостевой победы со счетом 3:2.

«Мы приехали из России с победой, но это был неокончательный результат, потому что «Зенит» – очень хорошая команда. Это команда уровня Лиги чемпионов с прекрасными игроками.

Очень важно, что мы не пропустили. 20-25 минут второго тайма играли хорошо, создали два момента. Потом они уже рисковали, было два угловых, после которых они могли забить.

Но не могу сказать, что у них было много моментов, в защите мы сыграли хорошо. Даже в овертайме мы могли бы добиться результата, у нас вышли Борха Иглесиас, Тельо, сделали хорошие замены.

К счастью, мы не дошли до дополнительного времени. Сыграли хорошо, поздравляю команду», – сказал Пеллегрини.

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