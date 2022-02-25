Гасперини о Малиновском: «Я спросил, готов ли он играть, ведь его родители на Украине»

поддержал Руслана Малиновского.

«Мы все переживаем тяжелый момент, и это касается его в еще большей мере.

Этим утром я спросил у него, готов ли он играть [с «Олимпиакосом»], потому что его родители и другие члены семьи в данный момент на Украине.

Футбол не может решить проблемы, но я надеюсь, что он может внести небольшой вклад в то, чтобы все чувствовали себя ближе друг к другу», – сказал Гасперини.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.