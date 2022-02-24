У Малиновского 16 голов из-за пределов штрафной с 2019-го. Лишь у Месси больше среди игроков топ-5 лиг – 21

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Руслан Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной после перехода в «Аталанту».

28-летний игрок сегодня поразил ворота «Олимпиакоса» (3:0) в стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Полузащитник выступает за бергамасков с 2019 года, и за это время лишь один футболист из тех, кто выступает в топ-5 лиг Европы, забил дальними ударами больше мячей – форвард Лионель Месси. У нападающего «ПСЖ», ранее игравшего за «Барселону», 21 точный удар издалека за указанный период.

Подробно со статистикой выступлений Малиновского можно ознакомиться здесь.

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