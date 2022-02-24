Семшов верит в победу «Зенита» над «Бетисом»: «Есть все основания так предполагать, но будет тяжело»

предполагает, что «Зенит» обыграет «Бетис» и выйдет в 1/8 финала .

– «Зенит» способен выйти в 1/8 финала Лиги Европы?

– Я думаю, есть все основания так предполагать. Безусловно, игра будет тяжелая. В первом матче петербуржцам не хватило игрового тонуса, который был у , особенно это было заметно в течение первых 20 минут. Потом «Зенит» выровнял игру, даже имел преимущество, но ошибки привели к забитым мячам испанцев.

Мы можем рассчитывать на то, что «Зенит» удачно сыграет с «Бетисом».

– Будет ли ротация в обороне, потому что был не в лучшей форме в первом матче?

– Индивидуальные ошибки наверняка разобрал Семак. Изменения могут возникнуть, если кто-то не готов или по каким-то причинам травмирован.

– В Севилье достаточно громкие болельщики. Скажется ли это как-то на «Зените»?

– «Зенит» ничем не напугать, потому что команда всегда играет при полных трибунах. Мы это видим в матчах Лиги чемпионов, а эмоции болельщиков в , наоборот, будут создавать приятную футбольную атмосферу. Надо просто не реагировать и быть сильнее этого, – отметил бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита».

Видеотрансляция матча «Бетис» – «Зенит» начнется в 23:00. Текстовый онлайн будет