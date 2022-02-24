Пьянич о событиях на Украине: «Дети не должны жить в таком кошмаре. Я был совсем маленьким, когда понял, что означают сирены»

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Уроженец Югославии Миралем Пьянич высказался по поводу событий на Украине.

Хавбек «Бешикташа», принадлежащий «Барселоне», родился в городе Тузла в апреле 1990 года. В 1992 году, после начала распада Югославии, на территории Боснии и Герцеговины началась война с участием вооруженных формирований сербов, мусульман-автономистов, боснийских мусульман и хорватов. В дальнейшем в конфликт были вовлечены также вооруженные силы НАТО.

«Я был совсем маленьким, когда понял, что означают сирены. Каждый раз, когда я их слышу, думаю о том, что пережили мои друзья.

Дети не должны жить в таком кошмаре», – написал полузащитник.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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