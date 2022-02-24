Где смотреть Севилья – Бетис, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 27 февраля

В воскресенье, 27 февраля, сыграют Севилья и Бетис в 26 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Okko».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
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Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости