Где смотреть Севилья – Бетис, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 27 февраля

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В воскресенье, 27 февраля, сыграют Севилья и Бетис в 26 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Okko».
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.


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