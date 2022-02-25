Севилья – Бетис 27.02.2022 Примера, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 27 февраля, в Севилье, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» встретятся «Севилья» и «Бетис» в рамках 26 тура Чемпионата Испании по футболу. Поединок начнется в 18:15 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Севилья»

«Севилья» в этом сезоне демонстрирует очень качественный футбол, этому доказательство текущая 2-ая строчка в таблице Примеры и набранное 51 очко в 25 матчах. Севильцы отстают на 6 баллов от лидирующего мадридского «Реала» и имею 5-очковое преимущество относительно 3-го «Бетиса». В атакующих действиях все неплохо и 37 забитых голов в сезоне, что в среднем около 1,5 гола за матч. Но все же залог такой высокой позиции севильской команды – прекрасная игра в обороне и всего 17 пропущенных мячей, что является лучшим показателем в Ла Лиге.

«Севилья» в последних 5 турах Ла Лиги 4 раза сыграла вничью и одну встречу они выиграли. Сначала была гостевая ничья с «Валенсией» (1:1), где севильцы забили первыми и хорошо контролировали мяч в этой игре, создав много моментов, но реализовать из многочисленных моментов вышло лишь 1 раз.

После этого была ничья уже в домашней встрече с «Сельтой» (2:2), тут не задался конец первого тайма когда было пропущено 2 гола, но все же в середине второго тайма удалось счет сравнять в течение 4 минут. А третья ничья кряду случилась в гостевой игре с «Осасуной» (0:0), здесь севильцы владели мячом с заядлым преимуществом, но при этом создать голевых моментов почти не удалось.

На смену ничейным счетам в 3 турах кряду пришла и победа. В родных стенах в рамках 24 тура был обыгран «Эльче» (2:0), матч получился не из легких: поразить ворота соперника удалось лишь на 70 минуте матча, потом же через 5 минут забили и следующий гол.

А в последнем туре Ла Лиги «Севилья» разошлась в мировую с «Эспаньолом» (1:1), где концовку севильцы доигрывали в меньшинстве после удаления Кунде на 76 минуте матча.

Футбольный клуб «Бетис»

«Бетис» в нынешнем сезоне Примеры приятно удивляет. Они идут на 3 месте в таблице с преимуществом в 4 очка над «Барселоной» и на 5 очков отстает от «Севильи». В атаке у «Бетиса» все прекрасно и они уже в этом сезоне наколотили 47 мячей, что почти 2 гола за игру. Но вот в оборонительных редутах есть определенные проблемы и пропускает «Бетис» в среднем больше 1 гола за матч (30 голов в 25 играх).

Команда Пеллегрини в 5 последних матчах Примеры победила в 4 встречах. Сначала была уверенная домашняя победа над «Алавесом» (4:0), где в первом тайме «Бетис» уже вел с разницей в 3 мяча и спокойно уже довел матч до победного счета.

Следом, в 22 туре Ла Лиги «Бетис» крупно обыграл в гостях «Эспаньол» (4:1), где их не сломил быстрый гол хозяев, на который еще в первой тайме они ответили двумя точными ударами, а во втором тайме довели счет до разгромного.

Были еще победы в матче 24 тура с «Леванте» (4:2) и в последнем сыгранном туре с «Мальоркой» (2:1), обе встречи получились непростыми, но все же благодаря хорошей реализации своих моментов они победили.

И было в последних 5 турах 1 поражение в родных стенах от «Вильярреала» (0:2), где гости оказались расторопнее в своих моментах и реализовали из 3 ударов в створ 2 гола. При этом игра была равной практически по всем игровым компонентам.







Прогноз на матч «Севилья» – «Бетис»

«Севилья» и «Бетис» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

16.01.22 «Бетис» – «Севилья» 2:1;

08.11.21 «Бетис» – «Севилья» 0:2;

15.03.21 «Севилья» – «Бетис» 1:0;

02.01.21 «Бетис» – «Севилья» 1:1;

12.06.20 «Севилья» – «Бетис» 2:0.

Из последних пяти очных встречах команд, в трех побеждали севильцы, но в последней игре сильнее был «Бетис» и обе команды в той встрече отличились.

В этой встрече сойдутся две очень дисциплинированные команды с хорошими атакующими игроками, обеим командам нужны очки в борьбе за самые высокие места. «Бетис» в гостях играет в этом сезоне удачно, последние 5 игр в качестве гостей во всех турнирах они выигрывали. Поэтому все же думаю, что «Бетис» в этой встрече не проиграет и при этом обе команды нам покажут зрелищный футбол с обилием забитых голов.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Севилья» – 2.15;

Победа «Бетис» – 3.55;

Ничья – 3.30;

X2 – 1.71;

Обе забьют-да – 1.82;

ТБ (2) – 1.58;

ИТБ2 (0,5) – 1.39;

Ф2 (1) – 1.32.



Вероятный исход: X2, Обе забьют-да, ТБ (2), ИТБ2 (0,5), Ф2 (1) .

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Где смотреть Бетис – Севилья