Томас Цорн: «Легионеры внимательно следят за ситуацией на Украине. На данный момент все спортсмены и тренеры готовы вернуться в Москву»

Иностранные игроки готовы вернуться в Россию, несмотря на политическую ситуацию.

Об этом заявил спортивный директор «Локомотива» .

«Легионеры внимательно следят за ситуацией на Украине. Но на данный момент все спортсмены и тренеры готовы вернуться в Москву и приступить к подготовкам к следующему матчу», – сказал Цорн.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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