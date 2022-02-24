Зампред комитета по спорту Госдумы Бурлаков о призывах перенести финал ЛЧ из России: «Спорт вне политики»

В Госдуме отреагировали на призыв Британии перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга.

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Сергей Бурлаков прокомментировал призыв МИД Британии перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга.

«Мне кажется, госпожа Лиз Трасс (министр иностранных дел Великобритании – прим. Sports.ru) немного торопит событие, насколько мне известно, английские клубы еще не в финале ЛЧ.

К тому же многие легионеры английских футбольных клубов не являются гражданами Великобритании. Наконец, спорт вне политики. Если все политические решения будут отражаться на спортсменах, то вскоре спортивные соревнования перестанут интересовать болельщиков всего мира», – заявил Бурлаков.



Бурлаков также напомнил главные спортивные ценности, многие из которые прописаны в Олимпийской хартии.



«Например, борьба за мир. Россия хочет, чтобы жители ДНР и ЛНР смотрели финал Лиги чемпионов не под обстрелами, поэтому мы встали на защиту братского народа. А вот чего хочет Лиз Трасс, призывая бойкотировать финал в Санкт-Петербурге – она не объяснила», – добавил Бурлаков.