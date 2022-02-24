РПЛ обсуждает перенос 19-го тура. Рассматривают варианты с 8-9 марта и 16-17 марта

Руководство РПЛ обсуждает перенос 19-го тура чемпионата России.

По информации «РБ Спорт», руководство лиги обсуждает два варианта переноса всех матчей тура – рассматриваются 8-9 марта и 16-17 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военных действий против украинских войск на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР. Были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах на юге страны.

На этой неделе должен возобновиться чемпионат России. 27 февраля в 19-м туре «Ростов» играет дома с «Крыльями Советов», а «Краснодар» – с «Локомотивом».