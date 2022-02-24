РПЛ обсуждает перенос 19-го тура. Рассматривают варианты с 8-9 марта и 16-17 марта

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ календарь Футбол

Руководство РПЛ обсуждает перенос 19-го тура чемпионата России.

По информации «РБ Спорт», руководство лиги обсуждает два варианта переноса всех матчей тура – рассматриваются 8-9 марта и 16-17 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военных действий против украинских войск на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР. Были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах на юге страны. 

На этой неделе должен возобновиться чемпионат России. 27 февраля в 19-м туре «Ростов» играет дома с «Крыльями Советов», а «Краснодар» – с «Локомотивом».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные