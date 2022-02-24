РПЛ и РФС прорабатывают проведение матчей, запланированных в Краснодаре и Ростове, где закрыты аэропорты

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Российская Премьер-лига выступила с заявлением на фоне приостановки работы аэропортов в южных городах страны.

«В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Росавиация объявила о временной приостановке работы следующих аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

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