РПЛ и РФС прорабатывают проведение матчей, запланированных в Краснодаре и Ростове, где закрыты аэропорты

Российская Премьер-лига выступила с заявлением на фоне приостановки работы аэропортов в южных городах страны.

«В настоящее время и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в и Ростове-на-Дону.

Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в сообщении пресс-службы .

Росавиация объявила о временной приостановке работы следующих аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.