Тренер «Бенфики» о 2:2 с «Аяксом»: «Результат огорчает. Мы хотели победить»

Теги Бенфика Аякс Лига чемпионов УЕФА Нелсон Вериссиму Футбол

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму высказался о ничьей с «Аяксом» (2:2).

Португальский и нидерландский клубы провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Лиссабоне.

«Я доволен игрой, но не результатом. Игра была равной, обе команды стремились к победе. Игра проходила очень интенсивно с начала и до самого конца. Мы должны поздравить игроков «Бенфики» за проявленные мастерство, самоотдачу и физические качества.

Нам удалось приспособиться ко многим ситуациям по ходу матча. Результат огорчает, потому что мы хотели победить, но ничего еще не ясно, впереди ответный матч», – сказал Вериссиму.

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