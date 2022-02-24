Тен Хаг о 2:2 с «Бенфикой»: «Хороший результат, но «Аякс» упустил победу»

Главный тренер Эрик тен Хаг оценил ничью с «Бенфикой» (2:2).

Нидерландский и португальский клубы провели первый матч 1/8 финала чемпионов в Лиссабоне.

«После такого матча испытываю смешанные чувства. С одной стороны, мы добились хорошего результата, с другой – мы упустили победу. Не реализовали два-три хороших голевых момента. Альварес, Гравенберх и Антони могли забить, но в итоге мы пропустили после контратаки.

Второй гол «Бенфики» был совсем необязательным», – сказал тен Хаг.

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