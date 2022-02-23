Салах сделал дубль, реализовав 2 пенальти в игре с «Лидсом». Он лидирует в списке бомбардиров АПЛ с 19 голами, у Жоты – на 7 меньше

Мохамед Салах демонстрирует отличную результативность в этом году.

Нападающий «Ливерпуля» сделал дубль в перенесенном матче 19-го тура АПЛ против «Лидса» (3:0, первый тайм), реализовав пенальти на 15-й и 35-й минутах.

Египтянин забил за клуб в третьей игре подряд. Всего в этом году у него четыре гола за «красных» в шести матчах во всех турнирах.

В списке бомбардиров АПЛ Салах лидирует с 18 голами. На втором месте его одноклубник Диогу Жота с 12 забитыми мячами.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Лидс».