Владелец «Стяуа» сказал, что привитые теряют силы, и не разрешил им играть за команду. В клубе отрицают запрет

Глава «Стяуа» считает вакцину причиной спада в игре форварда Клаудиу Кешерю.

«Все кончено. Он больше не может играть на таком уровне. Я не хочу его задеть, не хочу, чтобы он расстроился. Я просто говорю то, что думаю.

После первых трех матчей я сказал, что этот парень мог бы играть за любой клуб мира, но я не знаю, что произошло. Я сказал: «Минутку! А не изменился ли этот человек?»

Вы будете смеяться, но я, возможно, прав. Вероятно, дело в вакцине. Вакцинированные теряют силы. Разве это не было видно на примере в матче с ? Игроки еле двигались, они будто спали на поле. Все вакцинированные теряют силы! Все!

Я вижу это и в своей семье. На кого-то вакцина так не действует, но на более взрослых людей...» – заявил Бекали.

Как передает журналист Эмануэль Рошу, Бекали также заявил, что больше вакцинированные играть за его клуб не будут, однако в интервью Reuters представитель пресс-службы команды сообщил, что это неправда, а в команде более дюжины привитых игроков.

Владелец «Стяуа» о вакцине: «Не хотите детей – прививайтесь. Зачем вводить субстанцию, которая генетически модифицирует меня?»