Владелец «Стяуа» о вакцине: «Не хотите детей – прививайтесь. Зачем вводить субстанцию, которая генетически модифицирует меня?»

Владелец в очередной раз высказался насчет вакцинации от коронавируса.

«Если игроки вакцинируются, я буду вне себя! Я не хочу вакцинироваться. Я человек и не хочу становиться «трансчеловеком». Зачем мне вводить в себя субстанцию, которая меня генетически модифицирует?

Я верю исследователям, которые говорят, что вакцина – это плохо. Давайте посмотрим, что будет через 2-3 года. Я не собираюсь колоться.

Я сказал игрокам: «Если вы не хотите иметь детей, то можете прививаться», – заявил Бекали.