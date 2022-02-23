Хави: «Барса» на пути к возрождению стиля. «Наполи» – лакмусовая бумажка, которая покажет, на каком мы этапе»

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Хави заявил о намерении возродить знакомый ему стиль «Барселоны».

«Я думаю, что мы должны вернуться к нашей модели игры. У «Барселоны» был отличный стиль. Частично он утрачен, и мы находимся на пути к его возрождению. Матч с «Наполи» – лакмусовая бумажка, которая покажет, на каком этапе мы находимся.

Мы хорошо сыграли в первом матче, но должны проявить себя и в ответном. Если выступим на своем уровне, то у нас хорошие шансы пройти дальше. Я ожидаю очень тяжелую игру», – заявил главный тренер каталонцев.

Матч между «Барселоной» и «Наполи» в Лиге Европы состоится 24 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.

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