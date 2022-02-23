Хесус Медина: «ЦСКА набрал хорошую форму к официальным матчам и полностью готов к «Спартаку»

сообщил о полной готовности к матчу со «Спартаком».

Игра между московскими клубами пройдет 26 февраля в рамках 19-го тура .

«Для меня абсолютно все было в новинку, и в целом я очень доволен тем, как прошли сборы. Новый тренер, новые партнеры по команде, новые места – это было настоящее приключение! С первого дня я ощущал комфорт и уверенность в своих силах.

Мы отдали много сил работе и теперь концентрируемся на дерби. Считаю, что команда набрала хорошую форму к официальным матчам и полностью готова к игре со , – отметил полузащитник.