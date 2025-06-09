Мартинес о победе в Лиге наций: «После того как Испания забивала, Португалия проявила невероятный характер. Главное – это коллектив: у нас 17 одинаково классных футболистов»

Роберто Мартинес оценил победу над Испанией в финале Лиги наций (2:2, 5:3 пен.).

«Я очень горд. Важно не просто играть, а побеждать в финалах. После того как Испания забивала, мы проявили невероятный характер. Мы смогли прибавить по ходу игры и, думаю, заслуженно победили в Лиге наций.

Футбол – это энергозатратная игра, и здесь важно иметь больше, чем просто 11 футболистов. Мало-помалу мы доказали, что у нас есть четкое понимание, как создавать проблемы для сборной Испании. И забили два гола. А игроки, вышедшие на замену, помогли нам довести дело до победы.

Самое главное – это коллектив, команда. И преданность своему делу изо дня в день. У нас есть 16-17 одинаково классных футболистов. Мастерство вкупе с другими достоинствами помогает выигрывать трофеи.

Капитан команды [Криштиану Роналду] для нас очень важен. Испания дважды выходила вперед, но опыт и сила капитана помогли нам показать, что мы все равно готовы побеждать», – сказал тренер сборной Португалии.