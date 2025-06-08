Шевченко о Моуринью: «Мастер мотивации, умел найти подход к каждому, мы были его солдатами. Все тренеры, с которыми я работал, обладали менталитетом победителя»
Андрей Шевченко поделился мыслями о работе с Жозе Моуринью в «Челси».
«Работать с Жозе Моуринью было потрясающим опытом – я очень уважаю его, потому что он всегда принимал лучшие решения для команды.
Он был настоящим мастером мотивации, подходил к каждому игроку по-разному и умел найти нужный подход к каждому из нас. Он использовал свой ум, чтобы убедить нас как индивидуально, так и командно. Мы были его солдатами.
Мне повезло в карьере: все тренеры, с которыми я работал, обладали одной общей чертой – менталитетом победителя», – сказал бывший нападающий «Милана» и «Челси».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: FourFourTwo
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