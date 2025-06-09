Португалия не выиграла ни одного трофея без Роналду. С Криштиану – победила на Евро-2016 и дважды в Лиге наций

Сборная Португалии выиграла все свои трофеи с Криштиану Роналду в составе.

Команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла испанскую сборную (2:2, 5:3 в серии пенальти) в финале Лиги наций.

Криштиану Роналду отметился голом на 61-й минуте встречи, а на 88-й минуте был заменен.

Португалия завоевала третий трофей в своей истории: у нее две победы в Лиге наций (2019, 2025) и золотые медали Евро-2016 .

Таким образом, все трофеи португальцы завоевали при Роналду в составе команды.