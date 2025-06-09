Португалия не выиграла ни одного трофея без Роналду. С Криштиану – победила на Евро-2016 и дважды в Лиге наций
Сборная Португалии выиграла все свои трофеи с Криштиану Роналду в составе.
Команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла испанскую сборную (2:2, 5:3 в серии пенальти) в финале Лиги наций.
Криштиану Роналду отметился голом на 61-й минуте встречи, а на 88-й минуте был заменен.
Португалия завоевала третий трофей в своей истории: у нее две победы в Лиге наций (2019, 2025) и золотые медали Евро-2016.
Таким образом, все трофеи португальцы завоевали при Роналду в составе команды.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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