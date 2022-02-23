Гонсало Игуаин: «Месси перейдет в МЛС, надеюсь. От этого выиграли бы и лига, и страна»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Гонсало Игуаин Интер Майами Футбол

Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин зовет нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в МЛС.

«Это очень серьезная лига, продолжающая быстро расти. Сюда переходят большие футболисты, и я думаю, что развитие продолжится.

Я надеюсь, что Месси переедет в МЛС, от этого выиграли бы и лига, и страна. Если он этого захочет, то может быть тут счастлив», – сообщил аргентинец Stats Perform.

34-летний Месси в нынешнем розыгрыше Лиги 1 отдал 8 голевых передач за 15 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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