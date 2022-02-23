Тренер «Бенфики»: «Аякс» – один из лучших в Европе, но у него есть уязвимые места. Шансы 50 на 50»

считает равными шансы «Бенфики» и «Аякса» победить в матче чемпионов.

«Я дебютирую в [Лиге чемпионов] в качестве тренера. Это важная игра, но для команды она даже важнее, чем для меня. Мы сыграем с сильной командой, с одной из лучших в Европе.

У есть сильные стороны, но также и уязвимые места, которыми мы хотим воспользоваться. Мы знаем, что будет нелегко, однако мы мотивированы. Нужно сохранять владение мячом и хорошо защищаться без мяча. Думаю, шансы 50 на 50», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Бенфики».

Начало матча между командами запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Бенфика» – «Аякс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00