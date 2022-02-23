Эрик тен Хаг: «Бенфика» – сильный соперник. «Аякс» хочет добиться хорошего результата на выезде»

Эрик тен Хаг надеется на успешное выступление «Аякса» в игре с «Бенфикой».
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами из Нидерландов и Португалии начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени.
«В выездном матче нам хочется добиться хорошего результата. Не имеет значения, кто фаворит. «Бенфика» – сильный соперник, который способен воспользоваться нашими ошибками.
Она будет стремиться контролировать игру, мы же должны придерживаться своей философии. Мы должны следовать нашему плану, принимать верные решения, читать игру.
Также нужно грамотно возвращаться в оборону, поскольку контратаки – одна из сильнейших сторон «Бенфики».