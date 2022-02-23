Эрик тен Хаг: «Бенфика» – сильный соперник. «Аякс» хочет добиться хорошего результата на выезде»

Эрик тен Хаг надеется на успешное выступление в игре с «Бенфикой».

Первый матч 1/8 финала между командами из Нидерландов и Португалии начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени.

«В выездном матче нам хочется добиться хорошего результата. Не имеет значения, кто фаворит. – сильный соперник, который способен воспользоваться нашими ошибками.

Она будет стремиться контролировать игру, мы же должны придерживаться своей философии. Мы должны следовать нашему плану, принимать верные решения, читать игру.

Также нужно грамотно возвращаться в оборону, поскольку контратаки – одна из сильнейших сторон «Бенфики».